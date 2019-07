DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Am US-Renten- und -Aktienmarkt findet wegen des Unabhängigkeitstages in den USA einen Tag später nur ein verküzter Handel statt.

DONNERSTAG: An den US-Finanzmärkten wird wegen des Unabhängigkeitstages nicht gearbeitet.

TAGESTHEMA

Im Streit um Subventionen für die Flugzeugbranche erwägen die USA Strafzölle auf Produkte aus Europa wie Käse, Wurst und Whisky. Das Büro von US-Handelsvertreter Robert Lighthizer legte am Montag eine Liste mit dutzenden Produkten aus der Europäischen Union mit einem Handelsvolumen von vier Milliarden Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) vor, die mit zusätzlichen Zöllen belegt werden könnten.

Auf der Liste finden sich Käsesorten wie Reggiano, Provolone, Edamer und Gouda, außerdem Wurstsorten, Nudeln und Oliven. Bereits im April hatten die USA eine Liste mit Produkten mit einem Handelsvolumen von 21 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit neuen Zöllen belegt werden könnten.

Die USA und die EU streiten sich seit rund 15 Jahren über Staatshilfen für die Flugzeugbauer Boeing und Airbus. Washington und Brüssel werfen sich gegenseitig illegale Subventionen vor.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.970,80 +0,10% Nikkei-225 21.757,84 +0,13% Hang-Seng-Index 28.902,70 +1,26% Kospi 2.122,16 -0,36% Shanghai-Composite 3.040,92 -0,13% S&P/ASX 200 6.650,70 +0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den Kursgewinnen zu Wochenanfang zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich. Der Euphorie über den am Wochenende verkündeten "Waffenstillstand" im Handelskonflikt zwischen den USA und die Wiederaufnahme von Verhandlungen ist schnell verflogen. Die Anleger wägen nunmehr die Chancen eines künftigen Abkommens zwischen beiden Ländern ab. Für Verunsicherung sorgt, dass die USA im Streit um Subventionen für die Flugzeugbranche erwägen, Strafzölle auf Produkte aus Europa zu erheben. In Hongkong legen Casino-Aktien deutlich zu, nachdem die offiziellen Zahlen für Juni einen Anstieg der Brutto-Glücksspieleinnahmen in Macao um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt haben, was die Erwartungen übertroffen hat. Sands China gewinnen 7,5 Prozent, für Galaxy Entertainment geht es um 7,8 Prozent nach oben. Deutliche Aufschläge in China verzeichnen zudem Schiffsbauwerte, nachdem im Sektor eine Konsolidierung erwartet wird. China Shipbuilding verbessern sich um 7,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Performance Food reagierten nicht auf einen Zukauf des Lebensmittelsgroßhändlers. Die Aktie zeigte sich unverändert, nachdem das Unternehmen die Übernahme des Wettbewerbers Reinhard Foodservice für 2 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. Verhalten positiv reagierte die Gilead-Aktie auf die Nachricht, dass der Pharmakonzern die Zulassung eines Medikaments gegen rheumatische Arthritis noch in diesem Jahr bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen will. Das Mittel Filgotinib wurde gemeinsam mit der belgischen Galapagos entwickelt. Der Kurs von Gilead stieg um 0,2 Prozent. Die ADR von Galapagos zeigten sich kaum verändert. Facebook sanken um 0,2 Prozent, nachdem sie den regulären Handel gegen die positive Tendenz unverändert beendet hatten. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass zwei Mitarbeiter in einer Poststelle möglicherweise mit dem Nervengift Sarin in Kontakt gekommen seien. Ein Paket habe dort einen entsprechenden Alarm ausgelöst.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.717,43 0,44 117,47 14,53 S&P-500 2.964,33 0,77 22,57 18,25 Nasdaq-Comp. 8.091,16 1,06 84,92 21,94 Nasdaq-100 7.768,14 1,27 97,06 22,72 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 804 Mio 2.079 Mio Gewinner 1.728 2.171 Verlierer 1.220 801 Unverändert 105 83

Etwas fester - Die Einigung von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen und der Verzicht auf zunächst keine weiteren Strafzölle stützten. Besonders für Aktien aus dem Technologiesektor wirkte kurstreibend, dass die USA den Boykott des chinesischen Technologieriesens Huawei zumindest lockern. Boeing fielen um 2,1 Prozent zurück. Hier dürckte laut Marktteilnehmern weiter das Sorgenkind 737 Max, das weiter am Boden bleiben muss, weswegen Fluglinien Flüge streichen müssen. Tesla rückten um 1,7 Prozent vor. Hier half die Fantasie, dass die Lieferzahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen übertreffen könnten. Coty stürzten 13,5 Prozent ab, nachdem der Kosmetikkonzern mit seinem Umbauplan enttäuschte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,78 3,2 1,75 57,9 5 Jahre 1,78 1,8 1,77 -14,0 7 Jahre 1,90 1,6 1,88 -35,2 10 Jahre 2,03 2,0 2,01 -42,0 30 Jahre 2,55 1,9 2,53 -51,8

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen mit der gestiegenen Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,03 Prozent. Da sich am Status quo bislang nichts geändert habe und die bestehenden Zölle weiter Gültigkeit hätten, sei die Erleichterung am Rentenmarkt eher verhalten ausgefallen, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:01 % YTD EUR/USD 1,1290 +0,0% 1,1288 1,1323 -1,5% EUR/JPY 122,30 -0,1% 122,41 122,65 -2,7% EUR/GBP 0,8932 +0,0% 0,8931 0,8943 -0,8% GBP/USD 1,2640 +0,0% 1,2639 1,2660 -0,8% USD/JPY 108,32 -0,1% 108,44 108,32 -1,2% USD/KRW 1167,20 +0,5% 1160,85 1159,90 +4,7% USD/CNY 6,8642 +0,2% 6,8517 6,8432 -0,2% USD/CNH 6,8690 +0,2% 6,8579 6,8437 -0,0% USD/HKD 7,8014 -0,2% 7,8132 7,8076 -0,4% AUD/USD 0,6982 +0,2% 0,6965 0,6997 -0,9% NZD/USD 0,6676 +0,1% 0,6672 0,6699 -0,6% Bitcoin BTC/USD 9.828,25 -7,0% 10.564,50 10.897,25 +164,3%

Der WSJ-Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Der Euro fiel deutlich zurück auf 1,1287 Dollar nach 1,1367 am späten Freitag. Die EZB bereitet weiter den Boden für eine neuerliche Lockerung ihrer ohnehin schon sehr expansiven Geldpolitik. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte bei einer einer hochrangig besetzten geldpolitischen Konferenz in Helsinki gesagt, die Euro-Hüter sollten "an ihrem absoluten Bekenntnis, das Inflationsziel mittelfristig zu erreichen, keinen Zweifel lassen". Der Dollar sei auch als Reaktion auf die Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit gesucht gewesen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,04 59,09 -0,2% -0,09 +24,0% Brent/ICE 65,02 65,06 -0,1% -0,04 +17,7%

Die Ölpreise zogen an. Zum einen wecke die Entwicklung im Handelsstreit Nachfragefantasie, zum anderen verknappe das Erdölkartell Opec das Angebot, hieß es. Die Organisation hat sich auf eine Verlängerung der Produktionskürzungen um neun Monate verständigt. Allerdings verringerten sich die Aufschläge im Lauf des Nachmittags. Denn zunächst wurde die Einigung durch die Weigerung des Iran getrübt, eine längerfristige Partnerschaft zwischen der Opec und den von Russland angeführten Ländern zu unterstützen. Am späten Abend wurde dann aber gemeldet, dass es noch zu einer solchen Vereinbarung gekommen sei. Das Fass der US-Sorte WTI legte um 1,1 Prozent zu auf 59,09 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 0,7 Prozent auf 65,19 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.392,93 1.382,40 +0,8% +10,53 +8,6% Silber (Spot) 15,19 15,15 +0,3% +0,04 -2,0% Platin (Spot) 837,22 835,00 +0,3% +2,22 +5,1% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +1,6%

Am Goldmarkt machte sich nach der Annäherung zwischen den USA und China steigende Risikobereitschaft bemerkbar. Das Gold erlebte den heftigsten Preisverfall an einem Tag seit über einem Jahr. Dabei wurde das Edelmetall auch vom festeren Dollar belastet. Die Feinunze verbilligte sich um 1,8 Prozent auf 1.384 US-Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ist nach der ersten TV-Debatte mit seinen Rivalen in Umfragen abgesackt. Laut einer vom Nachrichtensender CNN veröffentlichten Umfrage bleibt der frühere Vizepräsident zwar an der Spitze des demokratischen Bewerberfelds. Seine Zustimmungswerte sanken demnach aber von 32 Prozent Ende Mai auf 22 Prozent. Im Gegenzug konnte die demokratische Senatorin Kamala Harris nach der TV-Debatte deutlich zulegen. Sie steht laut der Umfrage nun mit 17 Prozent auf Platz zwei.

POLITIK HONGKONG

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat einen "extremen Einsatz von Gewalt" bei der Erstürmung des Parlaments durch Demonstranten angeprangert. "Das ist etwas, das wir ernsthaft verurteilen sollten, denn in Hongkong ist nichts wichtiger als die Rechtsstaatlichkeit", sagte Lam. Polizeichef Stephen Lo sagte, die "gewalttätigen Akte der Protestierenden" hätten nichts mehr mit der friedlichen Äußerung von Forderungen zu tun.

POLITIK VENEZUELA / DEUTSCHLAND

Der im März aus Venezuela ausgewiesene deutsche Botschafter Daniel Kriener darf nach Angaben der Regierung in Caracas wieder in das südamerikanische Land zurückkehren. Deutschland und Venezuela hätten sich bei einem bilateralen Treffen am Montag in Berlin auf eine "Normalisierung" ihrer Beziehungen verständigt, erklärte die venezolanische Regierung. Die Bundesregerierung habe der "Rückkehr" Krieners bereits zugestimmt.

AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN CHINA

China wird schon ab 2020 darauf verzichten, die Beteiligung von Ausländern an Finanzfirmen zu begrenzen. Das geschehe ein Jahr vor dem bisherigen Zeitplan und solle die Bereitschaft Pekings zum Öffnen seiner Märkte signalisieren, sagte Ministerpräsident Li Keqiang.

ZINSPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen die Zinsen gesenkt, um die heimische Wirtschaft gegen einen weltweiten Konjunkturabschwung zu stärken. Die Zentralbank verringerte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkt auf das Rekordtief von 1,00 Prozent.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

Die Asientochter des Brauereikonzerns will bei einem Börsengang in Hongkong bis zu 9,8 Milliarden US-Dollar einnehmen. Die Budweiser Brewing Company APAC Ltd würde damit den größten Börsengang eines Lebensmittel- und Getränkeherstellers weltweit starten. Das Bookbuilding solle noch an diesem Dienstag beginnen, erster Börsentag soll der 19. Juli sein, berichten mehrere Informanten.

EXXON MOBIL

Schwächere Erdgaspreise und geringere Margen aus dem Chemiegeschäft werden im zweiten Quartal 2019 das Ergebnis des US-Mineralölkonzerns belasten. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC erklärte Exxon, dass der Gewinn in den Bereichen Öl- und Gasexploration sowie Raffinierung in dem Quartal per Ende Juni wahrscheinlich unter dem des Vorjahresquartals liegen dürfte. Im zweiten Quartal des Vorjahres verzeichnete Exxon einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar.

WPP / BAIN CAPITAL

Der Werbekonzern WPP hat exklusive Gespräche mit der Beteiligungsgesellschaft Bain Capital über sein Marktforschungsunternehmen Kantar aufgenommen. Gedacht werde an den Verkauf einer Mehrheit, wobei Kantar mit rund 4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet werde, teilte WPP mit.

