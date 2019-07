Ein Plus von einem Prozent zum Start ins neue Börsenquartal, der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch, an dem der DAX noch kurz zuvor nach unten abgedreht hatte, was könnte bullischer sein? Ein Plus, das etwas näher am Tageshoch liegt, zum Beispiel. Denn das, was der DAX gestern zeigte, lässt bei erfahrenen Tradern eine Augenbraue nach oben sausen.

