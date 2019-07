Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat die Patientenrekrutierung für die vom Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. durchgeführte klinische Phase 2 Studie ("Star-Studie") in den USA abgeschlossen. Die "Star-Studie" ist eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase 2 Dosisfindungsstudie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Tolperison zu untersuchen, erklärt das Unternehmen. Die Studie umfasst über 400 Patienten, die unter Rückenschmerzen bedingt durch oder assoziiert mit Muskelkrämpfen leiden. Die Studie wurde an 38 Studienzentren in den USA durchgeführt. Neurana Pharmaceuticals Inc. plant im Laufe dieses Jahres die ersten Studiendaten zur Wirksamkeit von Tolperison bekannt zu geben. "Der Abschluss der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...