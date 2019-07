flatex Morning-news Öl (Brent): Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent im ...

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent im September-Kontrakt an der Terminbörse ICE stieg zum Wochen-, Quartals- und neuem Halbjahresbeginn recht deutlich. Durch die in Bezug auf den USA-China-Handelskonflikt nun wieder von beiden Streitparteien geplante Rückkehr an den Verhandlungstisch bekam auch der Rohölmarkt einen enorm "bullishen" Marktimpuls geliefert. Der Fokus der Markteilnehmer lag am Montag aber auch auf dem laufenden OPEC-Meeting. Die OPEC verlängerte ihre Produktionskürzung um weitere neun Monate bis zum März 2020.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 25. April 2019 bei 73,42 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 05. Juni 2019 bei 58,42 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu bestimmen. Die Widerstände lägen bei 67,69/69,89 und 73,42 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 64,15/61,96 und 58,42 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

