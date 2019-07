Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Bewertung der Papiere von Knorr-Bremse mit "Sell" und einem Kursziel von 70 Euro aufgenommen. Die Führungsposition des Herstellers von Bremssystemen bei Nutzfahrzeugen sei durch die Übernahme von Wabco durch ZF Friedrichshafen in Gefahr, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem erschienen die mittelfristigen Margenziele ambitioniert und die Aktien seien teuer./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 08:04 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 08:07 / MESZ

ISIN DE000KBX1006

AXC0049 2019-07-02/08:36