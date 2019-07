Gestern gaben die österr. Energieunternehmen OMV und VERBUND bekannt ihre strategische Energie-Kooperation weiter zu intensivieren. So wird als erstes Gemeinschaftsprojekt die größte Photovoltaik-Freiflächeninstallation in Österreich auf Standorten der OMV erfolgen. Weiters wird ein Projekt evaluiert zur elektrolytischen Wasserstoffproduktion. Der so erzeugte "grüne" Wasserstoff kann für chemische Produktionsverfahren genutzt werden. Eine weitere Ausprägung einer nachhaltigen Anleiheklasse (Positive Impact Covered Bond) wird ab morgen auf einer Roadshow vonSociete Generale vorgestellt. Emissionsseitig war der Wochenstart gestern durchaus aktiv. So platzieren financialseitig unter anderem Bank of Ireland, Banque Fed Cred Mutuel,NIBC Bank und ...

