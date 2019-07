(shareribs.com) Chicago 02.07.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich zum Wochenauftakt teils deutlich leichter. Das bessere Wetter in den US-Anbaugebieten setzt die Notierungen unter Druck. September-Mais korrigierte um 9,25 Cents auf 4,155 USD/Scheffel. Die jüngsten Wetteraussichten für die US-Anbaugebiete veranlassen die Investoren zu der Annahme, dass sich die Pflanzen gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...