Die Gemeinschaftswährung liefert heute ein Lebenszeichen, nach dem sie negativ in die neue Handelswoche gestartet war und so konnte der EUR/USD in die Nähe der psychologischen Marke von 1,1300 steigen. EUR/USD schaut auf Daten Nach der Bodenbildung am Mehrtagestief von 1,1280 am Montag, nahm das Kaufinteresse zu und so notiert das Paar in der Nähe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...