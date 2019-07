Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch nach dem G20-Treffen dürfte sich die grundsätzliche Stimmung bei Anleihen kaum ändern, so die Analysten der DekaBank.Die Marktteilnehmer würden wohl weiterhin an der Überzeugung festhalten, dass die US-Notenbank FED wie auch die Europäische Zentralbank in absehbarer Zukunft geldpolitische Lockerungsschritte einleiten würden. Rückschläge am Rentenmarkt sollten damit weiterhin recht schnell als Kaufgelegenheiten wahrgenommen werden. Dies gelte nicht nur für Staatsanleihen aus der Kernunion, wo die 10-jährige Bundrendite kaum über -0,25% ansteigen sollte, sondern noch stärker für den Bereich Credit. (Ausgabe vom 01.07.2019) (02.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...