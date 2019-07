FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Auftragsflaute im deutschen Maschinenbau hat sich im Mai fortgesetzt. Die Bestellungen sanken den sechsten Monat in Folge. Im Vergleich zum Mai 2018 verringerte sich der Auftragseingang preisbereinigt (real) um 7 Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Während die Inlandsnachfrage nur leicht um 1 Prozent nachgab, lagen die Bestellungen aus dem Ausland um 9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die exportorientierte Branche leidet unter den internationalen Handelskonflikten. Verunsicherte Kunden halten sich mit neuen Bestellungen zurück./mar/DP/stk

