Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen,

hat eine Vertriebsvereinbarung mit LaTech Equipment, Salt Lake City, Utah, USA, unterzeichnet. Die Vertriebspartnerschaft dehnt das SFC Energy-Verkaufsgebiet weiter aus in die Mountain States im Westen der USA. Im Rahmen der Vereinbarung vertreibt LaTech Equipment die EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy zur Hybridstromversorgung an Kunden in Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado und North Dakota, USA.

Der Industrieanlagenexperte LaTech Equipment wird die EFOY Pro Brennstoffzellen gezielt in den Bereichen Öl & Gas, Bergbau, Sicherheit, Telekommunikation & Rundfunk, Umwelttechnologie und Bahnsignal- & Bahnsteuerung anbieten.

Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy sind schlüsselfertige netzferne Stromversorgungssysteme, die kundenspezifisch Industrieanwendungen betreiben, autark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...