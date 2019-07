Am Montag startete die Volkswagen-Aktie mit einem deutlichen Plus in den Handel. Der Kurs konnte sich weiter von der 50-Tagelinie absetzen und im Vormittagshandel in der Spitze bis auf 151,74 Euro ansteigen. Bis zum Mittag fiel der Kurs jedoch wieder unter den Eröffnungskurs zurück. Damit könnte der obligatorische Test der überwundenen 50-Tagelinie von oben eingeläutet worden sein. Trifft diese Annahme zu, sollte zumindest die am Montag gerissene Kurslücke geschlossen werden. Bei hohem Verkaufsdruck ... (Dr. Bernd Heim)

