Im niederländischen Delft wird ein neues europäisches Kontrollsystem für Drohnen getestet. Durch das System U-Space solle der Luftraum geordneter und sicherer werden, teilte die Technische Universität Delft am Dienstag mit. Ihre Forscher testen zudem Technologien, die Drohnen in die Lage versetzen sollen, selbstständig anderen Flugkörpern auszuweichen.

Im kommenden Jahr soll das Flugsicherungssystem U-Space in der EU eingeführt werden. Damit sollen etliche Drohnen registriert und in die reguläre Flugsicherung integriert werden. Die Drohnen können dann schnell identifiziert und geortet werden. Angesichts der zunehmenden Zahl von unbemannten Flugkörpern sowie den technologischen Fortschritten reichen nach Angaben der Universität die bisherigen Systeme der Flugsicherung nicht mehr aus.

Die TU Delft beteiligt sich mit mehreren europäischen Partnern an der Entwicklung des Systems. Benötigt werden etwa Technologien, mit denen Drohnen selbstständig zum System U-Space Kontakt halten und auch reagieren können. Die Forscher testen den Einsatz von mehreren Drohnen über dicht bewohnten städtischen Gebieten in der Universitätsstadt sowie in der Nähe des Flughafens Rotterdam Den Haag./ab/DP/mis

AXC0084 2019-07-02/10:37