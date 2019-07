Mit 57,75 Euro haben die Papiere von Nemetschek am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht und damit den Höchststand von Ende April getoppt. Das auf Bausoftware spezialisierte Unternehmen verkauft seinen Anteil an dem Lösungsanbieter für Dokumenten-Management Docuware. Das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft könne man so mit einem zusätzlichen einmaligen Anstieg von rund 40 Prozent steigern, hieß es.

In einer aktuellen Studie blieb auch der Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler sehr positiv und stockte sein Kursziel angesichts der gestiegenen Branchenbewertung auf 63 Euro auf. Nemetschek verdiene aufgrund des dynamischeren Durchschnittswachstums und der Aussicht auf weitere Margenverbesserungen einen Aufschlag, so Schmidt./ag/stk

ISIN DE0006452907

AXC0086 2019-07-02/10:38