BERLIN (Dow Jones)--Im vergangenen Monat hat es mehrfach drastische Engpässe im deutschen Stromnetz gegeben. "Die Lage war sehr angespannt, und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden", teilten die vier Unternehmen Amprion, Tennet, 50Hertz und Transnet-BW in einer gemeinsamen Erklärung mit, über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung (Dienstagsausgabe) zuerst berichtet hatte.

An gleich drei Tagen - am 6., 12. und 25. Juni - kam es zu einer starken Unterspeisung des deutschen Systems. Die Netzfrequenz sank im gesamten europäischen Verbundnetz, weshalb die Netzbetreiber selbst eingreifen mussten. Im Durchschnitt lag der Energiebedarf an den drei Tagen bei mehr als sechs Gigawatt, während die Übertragungsnetzbetreiber aber insgesamt höchstens drei Gigawatt Regelenergie bereitstellen können. "Deswegen mussten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um entsprechend den festgelegten Prozessen zusätzliche Kapazitäten zu beschaffen, um das Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch auszugleichen", so die Erklärung. Strom wurde aus dem EU-Ausland importiert. An der Strombörse kam es zu teils heftigen Ausschlägen. Die Minutenreserve für Samstag stieg auf 37.856 Euro pro Megawattstunde, während der Preis sonst im niedrigen zweistelligen Bereich liegt.

Ob Deutschland kurz vor einem Blackout stand, konnte die Bundesnetzagentur zwar nicht sagen. "Tatsächlich war der deutsche Regelblock zeitweise stark unterdeckt", sagte Pressesprecher Fiete Wulff der Nachrichtenagentur Dow Jones. "Die Ursache ist nicht eindeutig geklärt und wird derzeit analysiert." Es sei richtig gewesen, dass die Übertragungsnetzbetreiber die Regelenergie erhöht hätten, so Wulff.

Als Konsequenz haben die Netzbetreiber bereits am Samstag ihre Ausschreibungsmenge für die Minutenreserve erhöht. Von bislang 1.000 wurde sie auf 2.000 Megawatt verdoppelt. Damit sollen kurzfristig mehr Stromreserven bereitgestellt werden können, um Netzschwankungen auszugleichen. Die Übertragungsnetzbetreiber regten auch eine Überprüfung der Bilanzkreisabrechnung an. In einem Bilanzkreis sind meist eine Vielzahl von unterschiedlichen Einspeise- und Entnahmestellen zusammengefasst. Dies nehme jedoch aufgrund der regulatorischen Vorgaben bis zu acht Wochen Zeit in Anspruch.

