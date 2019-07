FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 630 (640) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 110 (106) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES 888 WITH 'HOLD' - TARGET 175 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES GVC WITH 'BUY' - TARGET 910 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES PLAYTECH WITH 'HOLD' - TARGET 460 PENCE - DEUTSCHE BANK INITIATES WILLIAM HILL WITH 'BUY' - TARGET 197 PENCE - LIBERUM RAISES STAGECOACH TO 'BUY' ('HOLD') - RPT/JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 5500 (5300) PENCE - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 4700 (4500) P



- TRADERS: PEEL HUNT CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('ADD')



