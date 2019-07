Zürich (ots) -



Can Arikan zeichnet ab 15. Juli 2019 für die Media Relations der

Helsana-Gruppe verantwortlich. In dieser Funktion vertritt er die

Gruppe gegenüber Presse und Öffentlichkeit, und verantwortet mitunter

den Geschäftsbericht sowie die gesundheitspolitischen Publikationen.



Can Arikan (42) übernimmt per 15. Juli 2019 die Leitung der

Abteilung Media Relations bei der Helsana-Gruppe. Als Leiter Media

Relations ist er Ansprechperson für Medienschaffende und vertritt das

Unternehmen gegenüber Presse und Öffentlichkeit. Darüber hinaus trägt

er die redaktionelle Verantwortung für den Geschäftsbericht sowie die

gesundheitspolitischen Publikationen «Standpunkt» und den

Versorgungs- und Arzneimittelreport.



Zuletzt leitete Can Arikan die Media Relations der

Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft KPMG.

Durch das Engagement von KPMG in den Bereichen Versicherung und

Gesundheitswesen ist Arikan mit den Themen der Helsana-Gruppe

vertraut und verfügt über gute Beziehungen zu Medienschaffenden. Vor

seiner Zeit bei KPMG war der gebürtige Schaffhauser als Leiter

Kommunikation für das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons

Zürich tätig.



Can Arikan hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaften der

Universität Zürich und einen Master in Communications Management &

Leadership der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Winterthur (ZHAW).



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert.

Helsana beschäftigt schweizweit über 3000 Mitarbeitende und nimmt mit

einem Prämienvolumen von sechs Milliarden Franken im Schweizer

Versicherungsmarkt eine führende Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 44 400 Firmen und Verbände mit insgesamt 710 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfall-bedingter Absenzen.



