DAX - Nimmt Gap-Close ins Visier

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX bröckelt in den vergangenen 24 Stunden erwartungsgemäß weiter ab und ist auf bestem Wege, die Aufwärtskurslücke zum Schlusskurs vom Freitag zu schließen. Heute Vormittag fällt der Index von 12.550 Punkte zeitweise unter 12.500 Punkte, kann sich dort aber zunächst stabilisieren.

Das Kaufinteresse hält sich bislang an der psychologisch wichtigen 12.500er Marke bislang eher in Grenzen, daher muss tendenziell von einem weiteren Abdriften in den Bereich 12.400 bis 12.450 Punkte gerechnet werden in den kommenden Handelsstunden.

Sollten die US-Indizes ihre gestrigen Eröffnungsgaps wieder komplett schließen, müsste sogar noch mit tieferen Levels gerechnet werden im deutschen Börsenbarometer. Die gestrige Euphorie hat sich - wenig überraschend - ziemlich schnell wieder verflüchtigt, kurzfristig dominieren hier die Abwärtsrisiken. Erst Kurse nördlich von 12.550 Punkten verleihen den Bullen wieder nennenswerten Rückenwind.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 02.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 02.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

