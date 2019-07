Der GBP/USD erreichte sein neues Tagestief bei 1,2615/10, nach dem der UK Bau PMI ein schreckliches Ergebnis abgeliefert hat. Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Aktivität des britischen Bausektors den größten Rückgang seit April 2009 erlitten hat, was an der Unsicherheit rund um die Politik und der Wirtschaft liegt. Der UK Bau ...

