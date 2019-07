Von Andrea Thomas

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor der Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Besetzung der europäischen Spitzenposten von allen Seiten Kompromissbereitschaft gefordert. "Wir werden heute mit neuer Kreativität an die Arbeit gehen. Ich glaube, dass jeder verstehen muss, dass er sich ein wenig bewegen muss", sagte Merkel bei der Ankunft zum erneuten Postenpoker der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "Dann gibt es durchaus eine Chance, und ich glaube wir haben auch die Aufgabe, Ergebnisse zu finden." Sie gehe "fröhlich und bestimmt" in die Sitzung.

Nach einer nächtlichen Marathonsitzung hatten die Staats-und Regierungschefs am Montagmittag die Verhandlungen um die EU-Spitzenposten vertagt. Besonders von Italien und den osteuropäischen Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn hatte es Vorbehalte gegen den Sozialdemokraten Frans Timmermans als möglichen Juncker-Nachfolger gegeben.

Innerhalb der Europäischen Volkspartei hatte es Kritik gegeben, dass man ihren Kandidaten Manfred Weber (CSU) fallen gelassen hatte, obwohl die Partei als stärkste Fraktion aus den Europawahlen hervorgegangen war. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte daraufhin den Gipfel auf Dienstag vertagt.

Von den Visegard-Staaten gab es am Dienstagmorgen keine Anzeichen, dass sie ihren Widerstand gegen Timmermans aufgeben würden. Der tschechische Regierungschef Andrej Babis sagte bei seiner Ankunft in Brüssel, dass für ihn Timmermans ein "No Go" sei, weil man beispielsweise beim Thema Migration anderer Ansicht sei.

Der luxemburgischen Premier Xavier Bettel zeigte sich hingegen optimistisch, dass den Regierungschefs beim zweiten Anlauf ein Durchbruch gelingen könnte.

Von Seiten der deutschen Industrie kam allerdings Druck auf eine Einigung, denn Europa benötige eine Zukunftsagenda, die die Region wirtschaftlich und politisch stärkt. "Wir in der Industrie in Europa erwarten, dass sich die pro-europäischen Kräfte nicht blockieren, sondern konstruktiv an klugen Lösungen arbeiten", sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). "Die EU-Mitgliedstaaten ebenso wie die Parlamentarier müssen zügig eine Führungsmannschaft aufstellen, die eine gemeinsame, tragfähige politische Agenda entwirft."

Die EU müsse ihre industrielle Basis viel stärker fördern als bisher und den Binnenmarkt für Dienstleistungen, Energie und Digitales vollenden. Außerdem sei es höchste Zeit, Investitionen in Schlüsseltechnologien und Infrastruktur zu steigern, so Kempf.

