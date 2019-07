Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur bietet die neue 5-jährige deutsche Bundesobligation erneut mit einem Kupon von 0,00 Prozent an. Angeboten werden die Papiere im Auktionsverfahren am Mittwoch im Volumen von 4 Milliarden Euro, wobei ein Teil wie üblich zunächst in das Buch der Finanzagentur gehen wird für spätere Marktpflegezwecke.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion:

Auktionstag Mittwoch, 3. Juli 2019 Emission 0-00-prozentige Bundesobligation (Bobl) mit Laufzeit 18. Oktober 2024 Volumen 4 Mrd EUR Settlement 5. Juli 2019

July 02, 2019

