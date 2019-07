Budapest (ots) - Die zu einer Gebührenzahlung pflichtmäßigen Straßen Ungarns können ausschließlich mit einer im Voraus gekauften Straßenbenutzungsberechtigung, das heißt mit einer E-Vignette, benutzt werden. Da sich die elektronische Bezahlung der ungarischen Straßengebühr in den vergangenen Jahren sehr geändert hat (Gebühren, Strafgelder, Bedingungen, Einführung neuer Vignetten usw.), haben wir deshalb unter der Webadresse https://e-autopalyamatrica.hu/de/summary ein kurzes, aber alle wesentlichen Informationen zusammenfassendes Material in deutscher Sprache, dass den nach Ungarn mit dem Auto Kommenden bei der Information, bzw. der Umgehung von Strafgeldern eines ernsteren Betrags hilft, erreichbar gemacht.



In das System der E-Vignette einer Benutzungsgebühr gehören die Motorräder, Personenkraftwagen (und deren Anhänger), weiterhin die Lastkraftwagen mit einem höchstens genehmigten Gesamtgewicht von 3,5 t, die Autobusse, die aufgrund einer gesonderten Rechtsnorm nicht als gebührenpflichtig geltenden Fahrzeuge, sowie deren Anhänger. Die Zusammenfassung breitet sich auf die wählbaren Vignettenarten, die in der nahen Vergangenheit eingetretenen wichtigsten Änderungen, die territoriale und zeitliche Geltung der einzelnen Autobahnvignetten, bzw. die typischen Benutzerirrtümer und auch auf die für einzelne Fahrzeugkategorien auferlegbaren Ordnungsstrafen aus.



Der Vignettenkauf kann per Bankkarte Portal https://e-autopalyamatrica.hu/de auch ohne eine Registration erfolgen. Durch den eine bequeme und sichere Kaufalternative bedeutenden Online-Kauf können die Straßenbenutzer anstatt eines an den Verkaufsstellen fallweise vorkommenden Anstellens innerhalb von ein paar Minuten ihre Vignetten kaufen.



Kontakt: Biorobotok Ltd. E-mail:info@e-autopalyamatrica.hu Telefonnummer: +(36-1) 999-0750