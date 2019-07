BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will mit seiner Reise in die USA verdeutlichen, wie wichtig konfliktfreie Wirtschaftsbeziehungen für beide Seiten sind. "Deutsche Unternehmen investieren und schaffen Arbeitsplätze, steigern Exporte aus den USA", sagte Altmaier. Schließlich sei Deutschland der viertgrößte ausländische Investor in den USA. Deutsche Direktinvestitionen in den USA betrugen 2017 rund 406 Milliarden US-Dollar. Auch seien deutsche Tochterunternehmen der "viertgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA", betonte Altmaier.

Bei seinem Besuch nächste Woche von Montag bis Freitag wird der CDU-Politiker zuerst Station in San Francisco und im Silicon Valley machen. "Wir haben Interesse bei Zukunftsthemen wie KI (Künstliche Intelligenz), Plattformökonomie, Venture Capital eng zusammenzuarbeiten", so Altmaier. "Hier verfügen Deutschland und die USA um komplementäre Kompetenzen und können sich ergänzen. Daher führt mich meine Reise ganz bewusst ins Silicon Valley."

Anschließend geht die Reise weiter an die Ostküste, wo er zunächst zu handelspolitischen Gesprächen mit der US-Regierung und dem Kongress in Washington sein wird. "Wichtiges Anliegen ist es, die derzeitigen Unsicherheiten aufgrund der US-Handelspolitik zu thematisieren und die Notwendigkeit stabiler und regelbasierter Rahmenbedingungen zu verdeutlichen", so Altmaier.

US-Präsident Donald Trump hat Europa mit der Einführung von Importzöllen auf europäische Autos gedroht. Dies würde besonders die deutschen Automobilhersteller treffen. Während seines US-Besuchs will Altmaier auch das Mercedes Werk in Alabama besichtigen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2019 05:28 ET (09:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.