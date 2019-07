In diesem Jahr wird Warren Buffett 16,81 Millionen Aktien von Berkshire Hathaway (B) an fünf Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Sie haben einen Wert von rund 3,6 Milliarden US-Dollar. Damit ist die 14te jährliche Spende die Höchste. Vier Fünftel der Spende gehen an die Gates Foundation. Der Rest geht an die Susan Thompson Buffett Foundation, benannt nach Buffetts verstorbener erster Frau, und an ...

