Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag schlug sich der Waffenstillstand im Rahmen des G20-Gipfels sichtlich positiv auf die Aktienkurse nieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Nachdem zusätzlich der Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei (vorerst) aufgehoben worden sei, hätten vor allem auch Halbleiter-Titel profitieren können (ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF): 3,7%; ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF): 3,1%; Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT): 1,7%; Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU): 3,9%; NeoPhotonics (ISIN: US64051T1007, WKN: A1CX0N, Ticker-Symbol: 4NO): 8%; Western Digital Corp. ...

