Fast jeder zweite Neuwagen in Norwegen war im ersten Halbjahr 2019 ein E-Auto. Der Grund: massive staatliche Anreize und Subventionen machen Elektroautos wettbewerbsfähig. Tesla ist Profiteur dieses Trends, wie die Absatzzahlen in dem skandinavischen Land zeigen. Während E-Autos in Deutschland immer noch ein Nischendasein fristen, sind Elektroautos in Norwegen schon längst ein gewohnter Anblick im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...