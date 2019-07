++ Europäische Aktien notieren am Dienstag tiefer ++ DE30 fällt auf den Wocheneröffnungskurs zurück ++ Deutsche Bank soll mit Aufsichtsbehörden die Senkung der Kapitalquote diskutiert haben ++Die europäischen Aktien haben in den ersten Handelsstunden der Sitzung am Dienstag zu kämpfen. Die Underperformance lässt sich mit der Drohung der USA erklären, der EU neue Zölle aufzuerlegen. Indizes aus Osteuropa hinken am meisten hinterher, während Aktien aus Großbritannien aufgrund der Abschwächung des GBP anziehen. Unterdessen haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU immer noch nicht darauf geeinigt, wer die Spitzenpositionen besetzen soll. Der DE30 zieht sich am Dienstag zurück und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens ...

