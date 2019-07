Ralf Schneider hat auf eigenen Wunsch die CA Immo verlassen, um sich neuen Aufgaben in der Immobilienwirtschaft zuzuwenden. Er wird sich zukünftig als Mitgesellschafter und Geschäftsführer der RT² Projektentwicklung GmbH um eigene Quartiers- und Projektentwicklungen in Kooperation mit Bestandshaltern und Family Offices kümmern. Seine Aufgaben als Leiter der Projektentwicklung in Deutschland und als Mitglied der Geschäftsführung der CA Immo Deutschland GmbH hatte bereits zu Jahresbeginn Matthias Schmidt übernommen. Andreas Quint, CEO der CA Immo: "Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Dr. Schneider sehr. Herr Dr. Schneider hat als Konzernleiter Development die Aktivitäten der Projektentwicklung der CA Immo mit hohem Sachverstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...