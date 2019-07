Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag leicht auf 173,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,36 Prozent. Damit wurde das am Vortag erzielte Rekordtief leicht unterboten.

Am Dienstag werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die am Anleihemarkt für Bewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige hochrangige Notenbanker. An den Börsen war die Stimmung durchwachsen, was als sicher empfundene Wertpapiere etwas stützte.

Weitere Kursgewinne gab es in Italien. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug zeitweise unter die Nulllinie. Zehnjährige Anleihen rentierten mit 1,89 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2018, als sich die gegenwärtige Regierung aus nationalistischer Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung anbahnte. In der Folge waren die Risikoaufschläge angesichts des hohen Misstrauens, das Investoren der neuen Regierung entgegen brachten, stark gestiegen.

Gründe für den aktuellen Zinsrückgang gibt es einige. Dazu zählen die Aussicht auf eine noch lockerere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Erwartung, dass der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission nicht eskalieren wird. Diese Hoffnung wird genährt durch einen neuen Haushaltsentwurf, der für dieses Jahr eine geringere Neuverschuldung und eine rückläufige strukturelle, also konjunkturunabhängige Verschuldung vorsieht./bgf/jsl/fba

