Die Opec+ entscheidet, das Produktionslimit bis ins nächste Jahr hinein zu verlängern. Benzin- und Heizölpreise könnte dadurch steigen.

Die Ölminister der Opec-Partnerländer haben einer Verlängerung des Förderlimits zugestimmt. Bei einem Treffen in Wien einigten sich die Mitglieder der Organisation der erdölexportierenden Länder und all ihre Verbündeten in der OPEC+-Koalition darauf, das Produktionslimit um neun Monate bis zum 31. März 2020 zu verlängern.

Für die Verbraucher könnte sich eine Verlängerung der Erdöl-Förderlimits in steigenden Preisen beim Benzin- und Heizöl-Kauf bemerkbar machen. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht davon ...

