Bis Sommer letzten Jahres stieg die Aktie in einem unvergleichlich starken Aufwärtstrend bis auf ein Verlaufshoch von 151,25 US-Dollar an. Anschließend kippte die Stimmung der Anleger und drückte das Wertpapier von Electronic Arts in einen klaren Abwärtstrend. Dieser reichte bis auf die markante Unterstützung aus den Jahren 2016/2017 um 75 US-Dollar abwärts. Erst im Dezember gelang es eine nachhaltige Stabilisierung zu vollziehen und ein erstes Zwischenhoch bei 108,80 US-Dollar Mitte Februar zu markieren. Seitdem verweilt das Papier in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der an dieser Stelle als bullische Flagge nach dem Zählalgorithmus der Charttechnik gewertet werden kann. Zu Beginn dieser Woche erfolgte bereits ein Anstieg über die obere Trendkanalbegrenzung sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis. Hieraus könnten nun weitere Gewinne folgen, ...

