Nachdem wir gestern die Halbjahresstatistik aus unserem Robot BSNgine in den gabb kopiert haben, ist der heutige gabb mit vielen Infos aus der Wiener Börse direkt voll: Beobachtungsliste, CH-Aktien-Status-Quo und die m.E. nach geniale Sache mit dem neuen Brand "Vienna MTF", denn "Dritter Markt" hatte schon einen fürchterlichen Nachklang, da viele Dritter-Markt-Aktien früher einfach drittklassig waren. Heute ist das anders, wenngleich viele gelistete Firmen Medien einfach ignorieren. Hört man von fast überall und das Being Public würde letztendlich auch dazugehören. Vor der Beobachtungsliste noch ein Blick auf den Markt. Der gestern eroberte ATX-3000er konnte im Frühhandel nicht gehalten werden, es fehlten schon ab gestern Mittag einfach die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...