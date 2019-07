Baierbrunn (ots) -



Aufhören zu rauchen, mehr Sport treiben, gesunde Ernährung - viele kennen solche guten Vorsätze. Wie wir es tatsächlich schaffen können, gesünder zu leben, dazu Dagmar Ponto:



Sprecherin: Das Thema Gesundheit steht bei den Deutschen hoch im Kurs. Das zeigt eine repräsentative Umfrage für die "Apotheken Umschau". Julia Rudorf kennt die Ergebnisse:



O-Ton Julia Rudorf 16 sec.



"Ungefähr 90 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie sich einmal konkrete Ziele gesteckt haben in der Vergangenheit. Am häufigsten war gesunde Ernährung, dicht gefolgt von 'Ich muss mich mehr bewegen'. Immerhin zwanzig Prozent haben sich vorgenommen, dass sie alle Vorsorge-Termine beim Arzt wahrnehmen möchten."



Sprecherin: Allerdings: Fast vierzig Prozent der Befragten sind schon einmal mit ihrem Gesundheitsprojekt gescheitert:



O-Ton Julia Rudorf 19 sec.



"Wir haben nach den Gründen gefragt. Da war bei vielen ein Punkt, dass sie nicht genug Zeit hätten, um gesünder zu leben. Manche haben auch gesagt, dass sie dann dauerhaft verzichten müssten, das war der Grund warum es gescheitert ist. Und ein Viertel gab finanzielle Gründe an, also bestimmte Maßnahmen sich nicht leisten zu können."



Sprecherin: Bei ehrgeizigen Zielen kann es immer zu Rückschlägen kommen. Wenn wir uns das klarmachen und einplanen, werden wir leichter damit fertig:



O-Ton Julia Rudorf 21 sec.



"Wenn man von vorneherein mit Hindernissen und Rückschlägen rechnet und das auch schon so einbezieht, dass man sich überlegt: Was mache ich denn dann? Schmeiße ich dann alles hin oder kann ich am nächsten Tag weitermachen? Ein Tipp, den man auch geben kann, ist, sich Unterstützung zu holen, zum Beispiel eine Ernährungsberatung. Das bieten mittlerweile auch viele Apotheken an."



"Geht nicht? Gibt es nicht!" so das Motto der "Apotheken Umschau". Denn mit der richtigen persönlichen Strategie kann jeder es schaffen, sein Herzensprojekt umzusetzen - sei es die gesunde Ernährung, mehr Bewegung oder mit dem Rauchen aufzuhören.



