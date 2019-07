* Aktie der Global Fashion Group fällt um bis zu 10 Prozent

* VW-Lkw-Tochter Traton notiert weiter unter Ausgabekurs (Neu: Zitate, Hintergrund, Einordnung)

Auch der Börsengang von Global Fashion Group (GFG) hat bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt. Die Aktien des defizitären Online-Modehändlers fielen beim Debüt an der Frankfurter Börse am Dienstag auf bis zu 4,05 Euro. Damit lagen sie bis zu zehn Prozent unter den Ausgabepreis von 4,50 Euro. Vergangene Woche war bereits die Lkw-Tochter von Volkswagen, Traton, mit Kursverlusten an die Börse gestartet.

Um es überhaupt an den Aktienmarkt zu schaffen, mussten GFG und die begleitenden Banken Goldman Sachs, Morgan Stanley und Berenberg tief in die Trickkiste greifen: Die Zeichnungsfrist wurde um drei Tage verlängert und der Preis der Aktien auf 4,50 Euro von ursprünglichen sechs bis acht Euro gesenkt. Zudem stützten die beiden Großaktionäre, die Startup-Investoren Rocket Internet und Kinnevik, die Emission, indem sie GFG-Aktien für zusammen 110 Millionen Euro zeichneten.

Letztendlich brachte der Börsengang nur knapp 200 Millionen Euro statt der ursprünglich erhofften fast 400 Millionen ein. Das Geld will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...