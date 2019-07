Luxemburg/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Einen Korb zu bekommen, ist im Allgemeinen nicht sonderlich erstrebenswert. Wenn es sich dabei allerdings um einen Strandkorb des Energy Drinks 28 BLACK handelt, sieht das Ganze schon anders aus. Kunden der Metro haben im Juli die Chance, beim Kauf von zwei Trays 28 BLACK, gleich welcher Sorte, Strandkorbbesitzer zu werden. Alles, was dafür getan werden muss, ist die Metro-Rechnung auf www.28black.de/gewinnspiel-metro hochzuladen und auf Fortuna zu hoffen.



Die Sommeraktion von 28 BLACK, die im Juli auf nationaler Ebene in allen Metro Märkten stattfindet, lohnt sich besonders für Gastronomiekunden. Und das nicht nur, weil der Strandkorb in jeder Art von Location für Beach-Feeling sorgt. Sechs verschiedene Geschmackssorten, davon eine zuckerfrei, sorgen obendrein für Abwechslung und Umsatz an der Bar, da 28 BLACK sich hervorragend für klassische Longdrinks und fruchtig-frische Sommer-Cocktails eignet. Ganz gleich, ob 28 BLACK pur, auf Eis oder gemixt angeboten wird, es muss weder auf Geschmack noch auf Wirkung verzichtet werden. Cocktailrezepte mit Potenzial zum Gäste-Magneten gibt es unter www.28black.com.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.



OTS: 28 BLACK newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131214 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131214.rss2



Pressekontakt: C.M.W. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kuckucksweg 10 D-14195 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com