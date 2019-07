Strabag-HV (2). Berthold Berger schlug vor, die 6,5% eigenen Aktien sollten in den Markt gehen, um den derzeitigen Streubesitz von 13,5% zu erhöhen, "damit Fonds etwas zu kaufen haben". Er fragte nach Auswirkungen des Brexit auf die Strabag und wie das Schigebiet Goldeck performt habe. Er fragte nach der Efkon und nach dem eingestürzten denkmalgeschützten Haus in Deutschland, der Bücherei direkt neben dem Dom, weiters nach der Zahl der Lehrlinge und Leasingarbeitskräfte. Ihn interessierte, bis zu welcher Temperatur und Windstärke gearbeitet werden kann, was man für Onlinewerbung und für Öffentlichkeitsarbeit insgesamt ausgibt, was man für IT-Sicherheit ausgibt und ob man voriges Jahr gehackt worden ist. Er hoffe, dass die Firewall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...