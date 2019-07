Die Arbeitgeber wollen Unternehmen besser für einen möglichen Einbruch der Konjunktur wappnen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) schlägt deswegen vor, dass Erleichterungen beim konjunkturellen Kurzarbeitergeld in einem erneuten Krisenfall schnell aktiviert werden können. Diese Regelungen hätten sich in der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren bewährt, hieß es am Dienstag beim BDA.

Konkret will der Arbeitgeberverband eine Gesetzesänderung. Der Bundesarbeitsminister solle künftig in der Lage sein, in einer Konjunkturkrise über eine Ermächtigung Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld "schnell scharf" schalten zu können. Bisher müsste der Bundestag solchen Regelungen zustimmen. Kurzarbeitergeld soll Arbeitsplatzverluste in Zeiten flauer Konjunktur verhindern.

Derzeit wird ein erheblicher Arbeitsausfall als gegeben angesehen, wenn ein Drittel der Beschäftigten von einem Bruttolohnausfall von mehr als zehn Prozent betroffen sind. Die Regelungen in der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren sahen vor, dass ein erheblicher Ausfall auch dann vorliegt, wenn weniger als ein Drittel der Beschäftigten davon betroffen sind.

Im BDA wurde aber betont, dass kein akuter Einbruch der Konjunktur befürchtet werde. Noch schrillten die Alarmglocken nicht. Es wurde aber zugleich darauf verwiesen, dass die Bundesregierung und Institute ihre Wachstumsprognosen deutlich gesenkt hatten. Hauptgründe sind eine schwächere Weltwirtschaft und Unsicherheiten wegen Handelsstreitigkeiten./hoe/DP/fba

