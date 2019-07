US-Staatsanleihen haben am Dienstag zu Handelsstart Kursgewinne verbucht. Einerseits herrscht an den Märkten wieder mehr Zuversicht, seit sich die USA und China am Wochenende auf neue Verhandlungen im Handelsstreit geeinigt hatten. Andererseits nimmt der Streit um Zölle gegen die Europäische Union Fahrt auf, was Anleger wieder verunsichert.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer stellte am Montagabend (Ortszeit) in Washington eine Liste mit EU-Gütern im Wert von rund 4 Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) vor, auf die Vergeltungszölle für illegale Staatshilfen beim Flugzeugbau verhängt werden könnten. Der Drohung geht ein jahrelang andauernder Streit vor der Welthandelsorganisation WTO voraus, bei dem sich die USA und die EU jeweils illegale Bezuschussungen für ihre rivalisierenden Flugzeugbauer Boeing und Airbus vorwerfen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 5/32 Punkte auf 103 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,0 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 14/32 Punkte auf 107 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent./elm/bgf/mis

AXC0169 2019-07-02/14:52