Um den Ölpreis zu neuen Höhen zu treiben, zeigt sich die Opec geschlossen wie selten. Heute beschloss sie, weiter extra wenig Öl zu fördern. Allein: Das wird ihr nicht helfen. Im Gegenteil.

Es soll ein Befreiungsschlag sein, ein Versuch, die Zeiten vergangener Größe wieder aufleben zu lassen: In einer Art Wunder von Wien haben sich 24 der größten ölfördernden Staaten auf eine Linie begeben. Wobei, eigentlich startete das Wunder bereits vergangenes Wochenende in Osaka.

Dort einigten sich Russland und Saudi-Arabien am Rande des G20-Gipfels darauf, die Ölförderung auch weiterhin zu begrenzen. Am Montag bei einem Treffen in Wien beschloss die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) die neunmonatige Verlängerung dann offiziell. Am heutigen Dienstag treffen zehn weitere Erdölstaaten zum Opec-Treffen dazu, darunter Russland, um gemeinsam als sogenannte Opec+ voraussichtlich ebenfalls der Begrenzung zuzustimmen.

Dass dieser pragmatische Schritt dennoch besonders ist, liegt daran, dass ein dritter großer Öl-Player noch vor dem offiziellen Opec-Beschluss versprach, mitziehen zu wollen: Iran. Zuletzt waren Iran und Saudi-Arabien vor allem durch Spannungen im Golf von Oman in den Schlagzeilen. Als dort zwei Öltanker attackiert wurden, vermuteten viele Staaten die Schuldigen im Iran - so auch Saudi-Arabien. Eine Zeitlang sah es gar danach aus, als stünden die Zeichen ...

