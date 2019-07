Gestern lasen Sie hier noch: "Persil-Aktie kommt nicht auf die Beine". Schon einen Tag später zieht der Konsumgüter-Hersteller an. Die Aktien von Henkel +3,04% setzten sich bis zum Nachmittag mit einem Plus von über drei Prozent sogar an die Spitze der Dax-Tagesgewinner. Hintergrund sind positive Aussagen des Managements auf dem Investoren-Tag Adhesive Technologies in Düsseldorf zur Klebstoffsparte.Henkel-Vorstandschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...