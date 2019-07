Original-Research: ITM Power Plc - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ITM Power Plc Unternehmen: ITM Power Plc ISIN: GB00B0130H42 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 02.07.2019 Kursziel: 46 GBpence Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ITM Power Plc (ISIN: GB00B0130H42) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von GBp 43,00 auf GBp 46,00. Zusammenfassung: Die jüngsten Erfolge im operativen Geschäft zeigen, dass ITM Power in verschiedenen Märkten an Zugkraft gewinnt. In Deutschland feierte das Unternehmen den Spatenstich für sein prestigeträchtigstes Projekt, den 10-MW-Elektrolyseur Refhyne in der Raffinerie Shell Rheinland. In den Niederlanden lieferte ITM einen 1 MW-Elektrolyseur für die vor wenigen Tagen von Gasunie eröffnete HyStock-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. In Kanada hat ITM eine Machbarkeitsstudie für ein 300-MW-Power-to-Gas-Kraftwerk in der Provinz British Columbia abgeschlossen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von 46 GBp (zuvor: 43 GBp). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ITM Power Plc (ISIN: GB00B0130H42). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from GBp 43.00 to GBp 46.00. Abstract: Recent successes in the operating business show that ITM Power is gaining traction in various markets. In Germany, the company celebrated the ground breaking ceremony for its most prestigious project, the 10 MW Refhyne electrolyser at the Shell Rheinland refinery. In the Netherlands, ITM supplied a 1 MW electrolyser for Gasunie's HyStock green hydrogen plant, which was opened a few days ago. In Canada, ITM completed a feasibility study for a 300 MW power-to-gas plant in the Province of British Columbia. An updated DCF model yields a new price target of GBp 46 (previously: GBp 43). We reiterate our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18371.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

July 02, 2019 08:46 ET (12:46 GMT)