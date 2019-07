Zwar ist der Donchian-Channel abwärts gerichtet und zeigt somit einen Down-Trend an aber der Kurs der Amazon Aktie ist über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Zudem zeigt der Macd Indikator ebenfalls ein Aufwärtstrend an. Aus dieser Sicht heraus spricht nichts gegen weiter steigende Kurse. Auch die Indikatoren Stochastik und Rsi notieren in der neutralen Zone, sodass noch reichlich Luft nach oben vorhanden ist. Jetzt wäre es wichtig das obere Band des Channels zu durchbrechen, um neue Höchststände ... (Andreas Opitz)

