Kreise: Deutsche Bank diskutiert niedrigeres Kapitalpolster mit Regulierern

FRANKFURT - Die Deutsche Bank diskutiert Insidern zufolge mit den Aufsichtsbehörden eine Senkung des Kapitalpolsters, um den Umbau zu finanzieren. Das Geldhaus spreche mit der Europäischen Zentralbank sowie mit der Bafin über eine niedrigere Kernkapitalquote, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte die Angelegenheit gegenüber dpa-AFX nicht kommentieren.

Deutsche Bank: Postbank-Integration kostet weitere 1300 Stellen

FRANKFURT/BONN - Die Eingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern kostet rund 1300 weitere Stellen. Auf einen Abbau in dieser Größenordnung im Bereich Operations einigte sich das Management mit Betriebsräten und Gewerkschaften, wie beide Seiten am Montag bekannt gaben. Zu dem Bereich gehören Kontoservice, Kreditabwicklung und ähnliche Verwaltungstätigkeiten.

Nemetschek verkauft Beteiligung an Docuware - Sondergewinn erzielt

MÜNCHEN - Das auf Bausoftware spezialisierte Unternehmen Nemetschek verkauft seinen Anteil an dem Lösungsanbieter für Dokumenten-Management Docuware. Die Veräußerung der 22,4 Prozent erfolge im Rahmen der Übernahme von Docuware durch den Technologiekonzern Ricoh, teilte Nemetschek am Dienstag in München mit. Zum Preis machte das Münchner Unternehmen keine Angaben, er sei jedoch "attraktiv".

Commerzbank stärkt sich mit 'Coco'-Anleihe für den Krisenfall

FRANKFURT - Die Commerzbank hat ihre Kapitalausstattung mit einer Nachranganleihe gestärkt. Die so genannte Tier-1-Anleihe sei mit einem Volumen von einer Milliarde US-Dollar (rund 883 Millionen Euro) und einem festen Kupon von sieben Prozent jährlich begeben worden, teilte das MDax -Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Der frühestmögliche Kündigungstermin der Anleihe mit unbestimmter Laufzeit liege im April 2025, teilte die Commerzbank weiter mit.

Auto-Exporte im ersten Halbjahr rückläufig

BERLIN - Die deutsche Autobranche kämpft weiter mit einer schwächelnden Nachfrage aus dem Ausland. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden knapp 1,9 Millionen Autos exportiert und damit rund 15 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin mitteilte.

Kreise: Erdöl-Gigant Saudi Aramco will Börsengang wieder vorbereiten

DHAHRAN - Der saudi-arabische Erdöl-Gigant Saudi Aramco hat laut Kreisen seine auf Eis gelegten Börsenpläne wieder aufgegriffen. Demnach wolle Saudi-Arabien eine Erstnotiz des Staatskonzerns an der Börse wieder vorbereiten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.

IPO/AKTIEN-FLASH: Global Fashion Group mit schwachem Börsenstart

FRANKFURT - Die Probleme beim Börsengang der Global Fashion Group haben sich am ersten Handelstag fortgesetzt. Die letztlich zu 4,50 Euro ausgegebenen Papiere des defizitären Online-Modehändlers starteten auf Xetra mit 4,47 Euro und rutschten anschließend schnell bis auf 4,205 Euro ab. Zuletzt erholten sie sich dann leicht auf 4,34 Euro, was immer noch 3,55 Prozent unter dem Ausgabepreise lag.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Viele Verspätungen - Hitze-Juni trifft Bahnkunden

-Giftgas im Päckchen? Facebook lässt zentrale Poststelle räumen

-ROUNDUP: Vorwerk stellt Thermomix-Fertigung in Wuppertal ein

-Dritter Club im dritten Jahr: BVB leiht Passlack erneut aus

-ROUNDUP: MyTaxi baut Fahrdienste aus und benennt sich in Free Now um

-Nestle lanciert Milch-Blockchain

-In Österreich zeichnet sich Totalverbot von Glyphosat ab

-Millionen-Bußgeld für Facebook wegen Umgangs mit Hasskommentaren

-DKB-Online-Banking funktioniert wieder

-Behörde brummt Vodafone Bußgeld wegen unerlaubter Telefonwerbung auf

-Novartis-Tochter Sandoz führt Krebs-Generikum Gefitinib in 13 EU-Ländern ein°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis

AXC0178 2019-07-02/15:20