DGAP-DD: Fresenius SE & Co. KGaA deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 02.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Stephan Nachname(n): Sturm 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Fresenius SE & Co. KGaA b) LEI XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005785604 b) Art des Geschäfts Ausübung von Optionen auf Fresenius-Aktien aus dem Aktienoptionsplan und Verkauf der Aktien (Cash Settlement) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 48,0150 EUR 14836,6350 EUR 47,8800 EUR 1531681,2000 EUR 48,0200 EUR 672,2800 EUR 48,0300 EUR 14553,0900 EUR 48,0300 EUR 15897,9300 EUR 48,0200 EUR 3889,6200 EUR 48,0150 EUR 9362,9250 EUR 48,0100 EUR 7201,5000 EUR 48,0100 EUR 4897,0200 EUR 48,0100 EUR 9409,9600 EUR 48,0150 EUR 7202,2500 EUR 48,0100 EUR 1872,3900 EUR 48,0050 EUR 15121,5750 EUR 48,0050 EUR 1920,2000 EUR 48,0050 EUR 8160,8500 EUR 48,0050 EUR 3456,3600 EUR 48,0100 EUR 13922,9000 EUR 48,0100 EUR 7201,5000 EUR 48,0100 EUR 10178,1200 EUR 48,0250 EUR 13639,1000 EUR 48,0300 EUR 13736,5800 EUR 48,0300 EUR 11527,2000 EUR 48,0600 EUR 11870,8200 EUR 48,0600 EUR 4229,2800 EUR 48,0600 EUR 7545,4200 EUR 48,0500 EUR 7832,1500 EUR 48,0500 EUR 2738,8500 EUR 48,0500 EUR 1489,5500 EUR 48,0700 EUR 769,1200 EUR 48,0700 EUR 11392,5900 EUR 48,0700 EUR 12882,7600 EUR 48,0550 EUR 13215,1250 EUR 48,0550 EUR 12686,5200 EUR 48,0850 EUR 11876,9950 EUR 48,0950 EUR 1106,1850 EUR 48,0950 EUR 12216,1300 EUR 48,0950 EUR 11398,5150 EUR 48,0950 EUR 12168,0350 EUR 48,0350 EUR 12344,9950 EUR 48,0500 EUR 14174,7500 EUR 48,0450 EUR 11626,8900 EUR 47,9900 EUR 11229,6600 EUR 47,9900 EUR 287,9400 EUR 47,9650 EUR 13909,8500 EUR 47,9300 EUR 13276,6100 EUR 47,9600 EUR 1342,8800 EUR 47,9600 EUR 10503,2400 EUR 47,9550 EUR 8631,9000 EUR 47,9550 EUR 3980,2650 EUR 47,9350 EUR 9395,2600 EUR 47,9350 EUR 3499,2550 EUR 47,9250 EUR 11741,6250 EUR 47,9050 EUR 13365,4950 EUR 47,9400 EUR 11697,3600 EUR 47,9700 EUR 6284,0700 EUR 47,9700 EUR 5084,8200 EUR 48,0200 EUR 9459,9400 EUR 48,0200 EUR 4898,0400 EUR 48,0150 EUR 7202,2500 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 47,9139 EUR 2039696,3250 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-06-27; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 02.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Internet: www.fresenius.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 52313 02.07.2019 ISIN DE0005785604 AXC0187 2019-07-02/15:32