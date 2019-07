Mehr als ein Viertel der Deutschen sorgt sich um die finanzielle Situation ihrer Eltern im Rentenalter. Besonders die 20- bis 29-Jährigen bangen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage der Bank Rabodirect. Allerdings gab knapp die Hälfte (48 Prozent) der Befragten an, dass ihre Eltern keine finanzielle Unterstützung annehmen würden.

Das sehen die Eltern genauso: 63 Prozent der Befragten mit eigenen Kindern halten eine Unterstützung durch ihren Nachwuchs für undenkbar. Etwa die gleiche Anzahl (61 Prozent) würde nur wenn es keine andere Wahl gäbe auf finanzielle Hilfe der Kinder zurückgreifen. Rund die Hälfte (51 Prozent) der Befragten mit Kindern hofft zumindest, dass diese sie finanziell unterstützen werden./sb/DP/fba

