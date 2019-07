Mainz (ots) -



Im Rahmen des 37. Filmfests München trafen sich beim ZDF-Get-Together "Orange-Hour" am Dienstag, 2. Juli 2019, eine Vielzahl prominenter Schauspieler, Produzenten und Regisseure - darunter Senta Berger, Veronica Ferres, Ulrike Kriener, Gaby Dohm, Rosalie Thomass, Julia Koschitz, Bernadette Heerwagen, Gisela Schneeberger, Sophie von Kessel, Stephanie Stumph, Wolfgang Stumph, Edgar Selge, Armin Rohde, Stefan Kurt, Matthias Koeberlin und August Zirner.



Die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel und Fernsehfilmchef Frank Zervos eröffneten den Empfang vor knapp 500 geladenen Gästen mit der Ankündigung einer neuen ZDF-Serienstrategie. "Nach 'Bad Banks' und 'Parfum' sind zukünftig dreimal im Jahr neue Eventserien geplant - zeitgenössisch und zeitkritisch. Im September 2019 kommt die sechsteilige Bauhaus-Serie 'Die neue Zeit', die zweite Staffel 'Bad Banks' im Frühjahr 2020. Zudem arbeiten wir für ZDFneo an zwei neuen Serien-Slots für Drama-Serien und Sitcoms", so Frank Zervos.



Heike Hempel hob in diesem Zusammenhang die im Juni geschlossene Vereinbarung des ZDF mit dem VDD (Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V.) hervor: "Die Autorinnen und Autoren sind die zentralen Figuren unserer Programmarbeit. Wir freuen uns, dass wir als erste in der Branche mit dem VDD ein Konzept zu den Grundsätzen der Zusammenarbeit verabschiedet haben - für die Gleichbehandlung, Innovationsförderung, transparente vertragliche Bedingungen, eine erweiterte kreative Mitsprache und Verbesserungen in der Vergütung."



Das Regieförderprogramm, das im vergangenen Jahr auf dem ZDF-Get-Together angekündigt wurde, ist bereits gestartet. Pro Jahr werden ein bis zwei Regisseurinnen ausgewählt. "Ziel des Regieförderprogramms ist es, unsere Abläufe so zu verändern, dass mehr Regisseurinnen nach ihrer Ausbildung und ihren Debütarbeiten in Das kleine Fernsehspiel auch unsere wichtigen Formate in der Primetime inszenieren."



Die Gastgeber kündigten neue Mehrteiler für die ZDF-Primetime an: Im November 2019 zeigt das ZDF den Dreiteiler "Preis der Freiheit" zu 30 Jahre Mauerfall. Für Anfang 2020 sind die Mehrteiler "Die verlorene Tochter" und "Unterleuten" geplant. Zudem laufen die Vorbereitungen für "Der Schwarm".



Hervorgehoben wurde außerdem die Präsenz des ZDF auf dem Filmfest München mit erstmals 23 Produktionen insgesamt. Ein besonderer Dank ging an die Filmförderer, stellvertretend in Bayern an den FFF.



