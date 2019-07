Dass Donald Trump der EU mit neuen Strafzöllen droht, drückt an der Wall Street auf die Stimmung. Die US-Märkten können nicht an den Rekord vom Vortag anknüpfen.

Die US-Drohung mit zusätzlichen Strafzöllen auf EU-Waren macht Anleger nervös. An der Wall Street war die Kursrally der Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P-500 am Dienstag vorerst vorbei. Alle drei notierten in den ersten Handelsminuten leicht im Minus.

Im Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing will US-Präsident Donald Trump bestimmte Waren aus Europa wie Oliven, italienische Nudeln und schottischen Whisky mit Strafabgaben belegen. "Das ist die Art von Nachricht, die man nicht hören will", sagte Volkswirt Florian Hense von der Berenberg ...

