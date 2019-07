Die Hoffnung auf Fortschritte auf dem Weg zur angepeilten Übernahme von Sprint durch T-Mobile US hat die Aktien der beiden Unternehmen am Dienstag teils deutlich angetrieben. So zogen die Anteilscheine von Sprint um zeitweise bis zu gut 8 Prozent an und lagen zuletzt noch mehr als 4 Prozent im Plus. Die Papiere der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom waren um bis zu gut 1 Prozent in die Höhe gesprungen, bevor sie wieder etwas zurückkamen und zuletzt noch um knapp 1 Prozent zulegten.

Auslöser der Kurssprungs war die Aussage des am Aktienmarkt stark beachteten CNBC-Journalisten David Faber, wonach sich T-Mobile US und der Satelliten-TV- und Internet-Anbieter Dish auf einen Deal geeinigt hätten, um den Bedenken des Justizministeriums gegen die Übernahme zu begegnen. Die beiden Firmen hofften, dass schon nächste Woche eine Vereinbarung erzielt werden könne, hieß es.

Dish steht bereits kurz davor, Geschäftsteile von Sprint zu übernehmen, um den Wettbewerb in der Branche zu beleben. Der Deal gilt als Voraussetzung für die geplante Übernahme von Sprint durch T-Mobile US. Die Dish-Aktien hatten in der Spitze fast 6 Prozent gewonnen und stiegen zuletzt noch um 2,5 Prozent./la/he

