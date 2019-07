Baden-Baden / 'Schwaarzwald / Tübingen / Kaiserstuhl/ Westerwald / Hunsrück / Oberschwaben / Hegau / Rheinhessen / Kraichgau / Schwäbisch Hall / (ots) -



Neue Staffel der Koch-Doku ab 31. Juli mittwochs, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / im Anschluss, um 21 Uhr, "Mein leckerer Garten" die neue SWR Garten-Doku



Ein TV-Abend für Kochliebhaber und Gartenfreunde: Im SWR Fernsehen startet am 31. Juli die neue Staffel der beliebten Koch-Doku "Lecker aufs Land". Immer mittwochs um 20:15 Uhr werden die neuen Folgen der Kocherlebnisse der sechs Landfrauen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgestrahlt. Im Anschluss, um 21 Uhr folgt jeweils die neue Garten-Doku "Mein leckerer Garten" mit drei Landfrauen und drei Hobbygärtnern.



"Lecker aufs Land" - die Stationen



Sechs Landfrauen aus sechs Regionen laden sich ein und tischen auf! Die Reise mit dem Oldtimerbus beginnt in Oberschwaben auf dem Milchviehbetrieb von Marion Bohner (31.7.), danach besuchen die anderen fünf die Landfrau Anke Gerhardt im Hunsrück, die neben Rinder und Schafen auch einige Esel hält (7.8.), dann die Kräuterexpertin Rosa Bucheli im Hegau, die gerne altes Mobiliar verschönert (14.8.), die Landbäckerin Susanne Stein im Kraichgau (21.8.), die Winzerin und promovierte Archäologin Agnes Schütte in Rheinhessen (28.8.) und die Schafhalterin und Ex-Städterin Julia Maisch im Landkreis Schwäbisch-Hall (4.9.).



Beliebte SWR Doku-Reihe



"Lecker aufs Land" ist eine beliebte Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüber hinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichen Themen. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und Megaherz im Auftrag des SWR. Producer der Reihe ist Christoph Hoppstädter. Die Redaktion im SWR hat das Kinder- und Familienprogramm.



Neue sechsteilige Doku "Mein leckerer Garten Drei Landfrauen aus "Lecker aufs Land" und drei Hobbygärtner treten einen Sommer lang in einen freundschaftlichen Garten- und Kochwettbewerb: Sie säen und pflanzen, legen Beete an, wollen Neues ausprobieren und lang gehegte Pläne umsetzen. Begleitet vom Leiter der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart, Dr. Michael Ernst, sorgen die sechs Gartenbegeisterten für unterhaltsame Tipps rund ums Gärtnern und kreieren leckere Rezepte für eine gesunde Gartenküche. Wer wohl am Ende den "Goldenen Spaten" gewinnt? Es gärtnern und kochen ab 31. Juli um 21 Uhr: die Gemeinschaftsgärtnerin Annette Aller aus dem Westerwald (31. Juli), die Permakultur-Anhängerin Helga Wisser aus dem Schwarzwald (14.8.) und die Hochbeet-Spezialistin Saziye Diener aus dem Hunsrück (28.8.); ebenfalls aus dem Hunsrück kommt der Tomaten-Freund Volker Conrad (7.8.), aus dem Landkreis Tübingen der XXL-Gärtner Carsten Göhner (21.8.) und vom Kaiserstuhl der Raritäten-Jäger Hans Breisacher (4.9.). Produktion Die neue sechsteilige Doku "Mein leckerer Garten" ist hervorgegangen aus der SWR Garten-Challenge "Mein Garten, Dein Garten" und der SWR Koch-Doku "Lecker aufs Land". Die drei Männer, allesamt leidenschaftliche Hobbygärtner, sind zum ersten Mal dabei. Sie treten gegen drei Landfrauen aus "Lecker aufs Land" an. "Mein leckerer Garten" ist eine Produktion von Megaherz im Auftrag des SWR. Autoren der Staffel sind Christian Cull und Annika Munz. Die Redaktion im SWR liegt bei Katrin Grünewald, Sabine Harder und Jürgen Flettner.



Sendungen:



"Lecker aufs Land", ab 31. Juli 2019, mittwochs 20:15 Uhr, SWR Fernsehen "Mein leckerer Garten", neue Garten-Doku, ab 31. Juli, mittwochs, 21 Uhr, SWR Fernsehen



Online First "Mein leckerer Garten" (sechs Folgen) ab 24. Juli auf www.SWRMediathek.de, Online First "Lecker aufs Land" jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr. Fotos über www.ARD-Foto.de Infos und Rezepte zu beiden Formaten unter SWR.de/lecker-aufs-land



