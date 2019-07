Die Allianz zwischen Saudi-Arabien und Russland dominiert das Opec-Treffen. Doch der iranischen Ölministers zeigt, wie brüchig das Ölkartell ist.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Gerade als der saudische Ölminister Khalid Al-Falih seine Rede vor den Delegierten der Opec-plus-Allianz beendet hat, springt sein iranischer Amtskollege Bijan Namdar Zangeneh auf. Begleitet von einem Tross von Journalisten, verlässt er den Verhandlungssaal, stürmt aus der Opec-Zentrale in Wien und verschwindet in einer schwarzen Mercedes-Limousine.

Der Ölminister müsse einen Flug erwischen, heißt es. Doch das Signal ist eindeutig: Der Iran wird nicht an der gemeinsamen Verhandlung der 14 Staaten des Ölkartells Opec mit zehn weiteren verbündeten Ölexporteuren teilnehmen. Auf dem gemeinsamen Foto der Ölminister der Opec-plus-Allianz wird Zangeneh fehlen.

Zwar haben sich die 24 Opec-plus-Staaten am Dienstag in Wien darauf verständigt, ihre Förderung weitere neun Monate zu kürzen und ihre Zusammenarbeit langfristig auszubauen. Dafür haben die Staaten unter der Federführung des Irans für die Opec und Russlands für die übrigen Staaten eine Charta ausgehandelt.

Doch der plötzliche Abschied des iranischen Ölministers zeigt: Das erweiterte Bündnis der ölexportierenden Länder ist brüchig. Auch wenn alle Staaten der Wunsch nach einem hohen und stabilen Ölpreis eint: Die geopolitischen Konflikte zwischen den beiden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran können die Ölminister nicht so einfach weglächeln.

Der Konflikt war bereits beim Treffen der 14 Opec-Staaten am Montag absehbar. Zwar trafen sich Al-Falih und Zangeneh am Rande der Konferenz zum demonstrativen Handschlag. Doch dass es intern brodelte, zeichnete sich bereits ab. Eigentlich war sich das Ölkartell längst darüber einig, dass es die Ölproduktion bis März 2020 um 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) auf knapp unter 30 Millionen Barrel pro Tag kürzen will.

Doch auf Betreiben Saudi-Arabiens sollte noch ein Passus in den Opec-Vertrag aufgenommen werden, der eine intensivere Zusammenarbeit mit den Nicht-Opec-Staaten unter der Führung Russlands verankert. Eigentlich eine Formalie - doch der Iran wehrte sich lange gegen diese "Kooperations-Charta". Al-Falih konnte erst mit stundenlanger Verspätung am Montagabend einen Durchbruch bei den Verhandlungen verkünden.

Bereits im Vorfeld des Treffens hatte der Iran kritisiert, dass Saudi-Arabien und Russland das Ergebnis der Opec-Konferenz zwei Tage zuvor auf dem G20-Gipfel in Osaka ...

